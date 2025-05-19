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Венедиктов назвал агрессию уехавших журналистов следствием «душевных ран»

Венедиктов заявил, что уехавшие из России журналисты испытывают душевную боль
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом), экс-главред ликвидированного «Эха Москвы», в интервью Алексею Пивоварову (признан в РФ СМИ-иноагентом) заявил, что эмигранты из России скрывают боль за агрессивными высказываниями. Беседа доступна на YouTube.

«Я понимаю, какая это рана — эмиграция. Читая их посты, вижу, как люди маскируют свои травмы. Их резкость — часто крик раненой души», — объяснил Венедиктов.

Журналист, остающийся в Москве, отметил, что многие уехавшие строят жизнь за рубежом, отчаявшись вернуться. «Они создают новую реальность, зная, что пути назад нет», — добавил он.

До этого Алексей Венедиктов заявил, что не уезжает из РФ из-за близких людей. По словам журналиста, некоторые из родственников не могут сменить место жительства из-за возрастных особенностей. При этом 69-летний Венедиктов отметил, что, оставаясь на родине, он лучше может поддерживать своих читателей.

До этого Венедиктов попытался обжаловать штраф за сокращенную маркировку иноагента.

Жалоба Венедиктова будет рассмотрена Таганским судом Москвы. Штраф за отсутствие маркировки в размере 45 тыс. рублей суд выносил журналисту дважды — в октябре и феврале 2024 года. Венедиктов был объявлен иноагентом в апреле 2022 года.

Ранее Венедиктов отозвал иск к топ-менеджерам «Газпром-медиа» на 1,1 млрд рублей.

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