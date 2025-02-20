Венедиктов попытался обжаловать штраф за отсутствие плашки иноагента

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) попытался обжаловать в суде штраф за отсутствие маркировки иноагента. Об этом пишет РИА Новости.

Жалоба Венедиктова будет рассмотрена Таганским судом Москвы. Штраф за отсутствие маркировки в размере 45 тыс. рублей суд выносил журналисту дважды — в октябре и феврале 2024 года. Венедиктов был объявлен иноагентом в апреле 2022 года.

До этого Венедиктов принял решение отозвать иск к топ-менеджерам «Газпром-медиа» на 1,1 млрд рублей. Акционеры «Эмхк» хотели взыскать с топ-менеджеров «Газпром-медиа» убытки в связи с прекращением деятельности радиостанции и одноименного интернета-издания, а также лишить компанию прав на товарные знаки, связанные с «Эхом».

Роскомнадзор 1 марта 2022 года ограничил доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» за «целенаправленное размещение на систематической основе» материалов, содержащих ложную информацию о военной операции на Украине. После этого совет директоров общества принял решение о ликвидации радиостанции.

Ранее Венедиктов извинился за антисемитский анекдот Лизы Лазерсон.