Алексей Венедиктов отозвал иск к «Газпром-медиа» из-за «Эха Москвы»

Арбитражный суд города Москвы прекратил производство дела по иску ООО «Эмхк» к топ-менеджерам «Газпром-медиа» на 1,1 млрд рублей после ходатайства представителя «Эмхк». Об этом сообщает корреспондент газеты «Ведомости» из зала суда.

Истец лишается права на подачу аналогичного искового заявления в будущем, подчеркнула судья.

ООО «Эмхк» владеет 32,6% в ЗАО «Эхо Москвы», которому принадлежат одноименные радиостанция и интернет-издание.

Мажоритарный акционер «Эмхк» и бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) рассказал газете, что юристы рассмотрели ход дела и рекомендовали «не тратить на него время и ресурсы».

Акционеры «Эмхк» хотели взыскать с топ-менеджеров «Газпром-медиа» убытки в связи с прекращением деятельности радиостанции и одноименного интернета-издания, а также лишить компанию прав на товарные знаки, связанные с «Эхом». Иск был подан в январе 2024 года.

Роскомнадзор 1 марта 2022 года ограничил доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» за «целенаправленное размещение на систематической основе» материалов, содержащих ложную информацию о военной операции на Украине. После этого совет директоров общества принял решение о ликвидации радиостанции.

Ранее в «Газпроме» выступили за ликвидацию ЗАО «Эхо Москвы».