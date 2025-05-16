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Венедиктов рассказал, почему не уезжает из России

Главред «Эха Москвы» Венедиктов заявил, что не уезжает из РФ из-за близких людей
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что не уезжает из РФ из-за близких людей. Об этом он рассказал в интервью Алексею Пивоварову (признан в РФ СМИ-иноагентом).

«Отчего я должен уезжать? Это моя страна, это мой город. Я его люблю», — подчеркнул он.

По словам журналиста, некоторые из родственников не могут сменить место жительства из-за возрастных особенностей. При этом 69-летний Венедиктов отметил, что, оставаясь на родине, он лучше может поддерживать своих читателей.

До этого Венедиктов попытался обжаловать штраф за сокращенную маркировку иноагента.

Жалоба Венедиктова будет рассмотрена Таганским судом Москвы. Штраф за отсутствие маркировки в размере 45 тыс. рублей суд выносил журналисту дважды — в октябре и феврале 2024 года. Венедиктов был объявлен иноагентом в апреле 2022 года.

Роскомнадзор 1 марта 2022 года ограничил доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» за «целенаправленное размещение на систематической основе» материалов, содержащих ложную информацию о военной операции на Украине. После этого совет директоров общества принял решение о ликвидации радиостанции.

Ранее Венедиктов отозвал иск к топ-менеджерам «Газпром-медиа» на 1,1 млрд рублей.

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