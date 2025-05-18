В российском аэропорту изменили правила досмотра бортпитания

Аэропорт Пулково обеспечивает досмотр всех поставщиков бортового питания в рамках нового законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что досмотр бортового питания за территорией аэропорта больше не проводят.

«Досмотр поставщиков, чьи цеха расположены за границами объекта транспортной инфраструктуры, возможен на всех контрольно-пропускных пунктах без ограничений», — говорится в сообщении.

Сообщается, что компании смогли скорректировать схему доставки продукции.

До этого сообщалось, что пассажиры, вылетающие из Пулково, могут столкнуться с рейсами без питания и задержками из-за введения новых правил аэропорта. Изменения были вызваны прекращением действия с 1 марта «Требований авиационной безопасности к аэропортам». Вместо них вступили в силу правила досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности.

Данное изменение может также повлиять на число задерживаемых рейсов. Недавно сообщалось, что студент отсудил 160 тысяч рублей у российской авиакомпании за опоздание на экзамен.

Ранее Пулково принял 74 самолета в качестве запасного аэродрома.