Студент отсудил 160 тысяч рублей у российской авиакомпании за опоздание на экзамен

Студент из России не попал на рейс и пропустил экзамен, а затем добился компенсации от авиакомпании, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В марте прошлого года Роберт Пучков, имеющий студенческий вид на жительство в Турции, действующий до конца сентября 2024 года, должен был лететь в Стамбул, но на стойке регистрации в аэропорту Пулково сотрудники российской авиакомпании не пустили его на посадку. Они утверждали, что у Пучкова якобы не хватает документов, подтверждающих право на въезд в Турцию.

Молодой человек пояснил, что учится в турецком вузе и должен попасть на экзамен, но, несмотря на это, авиакомпания расторгла договор перевозки в одностороннем порядке, даже не вернув клиенту стоимость билета. На следующий день Пучков все же улетел в Турцию транзитом через Дубай, при чем на этот раз вопросов к его пакету документов не возникло, однако на экзамен так и не успел.

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Роберта Пучкова, в нем мужчина потребовал компенсацию за недопуск на рейс в Стамбул. Сначала студент просил взыскать с авиакомпании чуть более 121 тыс. рублей, но ему удалось получить 160 тыс. рублей.

Ранее дагестанец отсудил у «Победы» 400 тысяч рублей за утерянный чемодан.