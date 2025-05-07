Пулково принял 74 самолета в качестве запасного аэродрома

Пулково как запасной аэропорт принял 74 рейса из-за ограничений в регионах РФ

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге 6 и 7 мая принял в качестве запасного аэродрома 74 самолета. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

В аэропорту организована мобильная приемная. Для работы с пассажирами задержанных рейсов туда выехали работники ведомства.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура добавила, что контролирует соблюдение прав пассажиров и обеспечение их предусмотренными авиационными правилами услугами.

Утром 7 мая Telegram-канал Mash сообщил, что больше 180 российских туристов застряли в аэропорту столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби из-за ночной атаки украинских беспилотников на Москву.

В среду Аэрофлот» объявил об отмене или объединении ряда рейсов на фоне временных ограничений на прием и вылет самолетов в московском аэропорту Шереметьево.

Ранее в Шереметьево экстренно сел пассажирский лайнер, несмотря на угрозу атаки дронов.