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Пассажиров Пулково предупредили об изменениях в правилах аэропорта

«Известия»: пассажиры Пулково могут столкнуться с рейсами без питания
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Пресс-служба Пулково

Пассажиры, вылетающие из Пулково, могут столкнуться с рейсами без питания и задержками из-за введения новых правил пользования аэропорта. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сообщение руководства Пулково.

В письмах, адресованных авиакомпаниям, которые выполняют рейсы из Санкт-Петербурга указано, что новые правила досмотра не оставляют возможности доставлять на самолеты бортпитание всех работавших с перевозчиками поставщиков с 18 мая.

Изменения были вызваны прекращением действия с 1 марта «Требований авиационной безопасности к аэропортам». Вместо них вступили в силу правила досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности.

«Поскольку новые правила запрещают досмотр бортовых запасов вне зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, ВВСС было вынуждено уведомить «Транспит Северо-Запад» о прекращении досмотра бортовых запасов вне этой зоны. При этом досмотр питания остается возможным на действующих КПП аэропорта», — пояснили в Пулково.

Из-за схожих изменений в вопросах транспортной безопасности может увеличиться количество задержек рейсов.

До этого студент отсудил 160 тысяч рублей у российской авиакомпании за опоздание на экзамен.

В марте прошлого года Роберт Пучков, имеющий студенческий вид на жительство в Турции, действующий до конца сентября 2024 года, должен был лететь в Стамбул, но сотрудники популярной российской авиакомпании не пустили его на посадку в аэропорту Пулково.

Ранее дагестанец отсудил 400 тысяч рублей за утерянный чемодан.

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