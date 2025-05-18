Одного из пострадавших при взрыве на свечном заводе доставили в Уфу

Минздрав Башкирии: пострадавшего при взрыве на заводе в Салавате доставили в Уфу

Одного из пострадавших при взрыве на предприятии по производству парафина в Салавате доставили на вертолете санавиации в ожоговый центр в Уфе. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

«После стабилизации состояния врачи приняли решение о переводе 43-летнего пациента из городской больницы Салавата в Республиканский ожоговый центр. Его состояние остается крайне тяжелым», — написал глава регионального ведомства.

16 мая на предприятии по производству парафина в городе Салавате, расположенном в Башкирии, произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате взрыва обрушилась часть здания. При этом огонь распространился на площади 50 квадратных метров.

МЧС РФ сообщило, что причиной происшествия могло послужить нарушение технологического процесса. Из-за нарушения произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением.

Ранее жительница Башкирии рассказала о взрыве на свечном заводе.