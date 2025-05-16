«Бахнуло знатно»: жительница Башкирии — о взрыве на свечном заводе

Жительница башкирского города Салавата Елена предположила в беседе с «Газетой.Ru», что взрыв на свечном заводе был настолько сильным, что у близлежащих домов могли повылетать стекла. По словам женщины, она подумала, что взорвался газ, а ее кот спрятался под диван от испуга.

«Живу на улице Космонавтов. Взрыв был достаточно сильный, я думала, газ у кого-то. Потом скорые две пролетели с мигалками. Запаха не было, кот забился под диван. Через час начала листать интернет, узнала, что случилось. Но бахнуло знатно. А те люди, что не посредственно живут около линии ж/д, говорят, что тряхнуло дом. А, наверное, рядом со взрывом все стекла повылетали», — сказала она.

Утром 16 мая на заводе «Свеча» в городе Салавате в Башкирии случился взрыв в производственном здании в результате нарушения технологического процесса. По данным МЧС, произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и пожаром. Троих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, один человек может находиться под завалами, которые разбирают спасатели.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Ранее жители Салавата рассказали о покачнувшихся домах из-за взрыва на свечном заводе.