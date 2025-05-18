В Дагестане задержали зачинщиков массовой драки подростков

Силовики в Дагестане задержали зачинщиков конфликта между подростками в Махачкале. Об этом в своем Telegram-канале заявил руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Исрафил Исрафилов.

По его словам, сотрудники МВД оперативно задержали зачинщиков и активных участников конфликта. Несовершеннолетние были доставлены в отдел полиции, а в отношении их родителей составлены административные протоколы.

Исрафилов подчеркнул, что ситуация находится на контроле. Представители МВД, образования, молодежи и культуры обсуждают меры по недопущению подобных случаев в дальнейшем в рамках межведомственного совещания.

До этого Следственный комитет России организовал проверку по факту массовой драки подростков в Махачкале. В городе подростки объединяются в группы с целью совершения противозаконной деятельности, в том числе организации массовых драк.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Дмитрию Беляеву доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Ранее суд арестовал подростков, избивших сверстника за внешний вид.