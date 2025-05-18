Стали известны подробности об убийстве с расчленением в Москве

МВД: мужчина убил пожилого знакомого в Москве, после чего расчленил тело

Приезжий мужчина убил и расчленил своего пожилого знакомого в Москве из корыстных побуждений. Об этом ТАСС сообщили в МВД России.

«35-летний приезжий совершил убийство своего пожилого знакомого в Тимирязевском районе столицы из корыстных побуждений. Мужчина расчленил тело и отвез сумку с останками в другой район Москвы», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемый хотел покинуть регион, однако был задержан полицией. Удалось вычислить автомобиль, на котором мужчина вез сумку с телом жертвы. Предполагаемого убийцу остановили на Казанском вокзале.

Как сообщал до этого Telegram-канал SHOT, подозреваемый раскидал останки убитого в разных сумках по городу. Останки убитого мужчины были найдены недалеко от жилого дома на улице Заповедной, а также в парке «Яуза».

Недавно в Тюменской области 19-летний юноша зарезал мать и брата, а затем целый месяц общался с родственниками от лица погибшей. Жестокое преступление произошло в поселке Демьянка Уватского района. Известно, что у подозреваемого ранее бывали конфликты с матерью.

Ранее в Ленобласти мужчина зарезал сотрудника полиции.