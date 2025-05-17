Молодого человека из Тюменской области обвинили в убийстве матери и брата

В Тюменской области 19-летний юноша зарезал мать и брата, а затем целый месяц общался с родственниками от лица погибшей. По данным Ural Mash, после совершения убийства молодой человек скрывался в Пермском крае, где и был задержан.

Жестокое преступление произошло в поселке Демьянка Уватского района Тюменской области, где жила семья 19-летнего Дениса. Окончив школу, юноша поступил в медицинский колледж в Губахе и переехал в соседний регион. Однако уже через месяц его отчислили за прогулы, после чего Денис вернулся в Тюмень и устроился в сетевой супермаркет.

Молодой человек часто конфликтовал с матерью, а в 2024 году даже ушел из дома. Когда женщина во время очередной ссоры назвала сына неудачником, он схватился за нож, нанес ей несколько ударов, а затем переключился на 23-летнего брата, имевшего нарушения в развитии.

Тела родственников Денис спрятал и уехал в Пермский край. Следующий месяц он общался с родными от лица убитой им матери. Однако они все же обратились в полицию, когда убийца попытался их убедить в том, что она переехала в Пермь. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. Подозреваемый находится в СИЗО.

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