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Расчлененное тело нашли в сумках на северо-востоке Москвы

SHOT: в Москве задержали мужчину за убийство и расчленение знакомого.
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Москве задержали 35-летнего мужчину, который убил и расчленил своего знакомого. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным следствия, в ночь на воскресенье задержанный расправился со своей жертвой, расчленил тело несчастного и раскидал останки в разных сумках по городу.

Как сообщает источник, останки убитого мужчины были найдены недалеко от жилого дома на улице Заповедной, а также в парке «Яуза».

Подозреваемый задержан, ему должны избрать меру пресечения.

Недавно в Тюменской области 19-летний юноша зарезал мать и брата, а затем целый месяц общался с родственниками от лица погибшей. Жестокое преступление произошло в поселке Демьянка Уватского района. Известно, что у подозреваемого ранее бывали конфликты с матерью.

До этого в Санкт-Петербурге участковый остановил на лестничной площадке в доме по Загородному проспекту мужчину, который вез в тележке части человеческого тела.

Ранее в Петербурге у мужчины в машине нашли бочку с кислотой и телом возлюбленной.

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