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В Ленобласти тело оперативника нашли возле отдела полиции

В Ленобласти мужчина зарезал сотрудника полиции
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Global Look Press

В Ленобласти разыскивают мужчину, который нанес смертельную травму 24-летнему оперуполномоченному. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент произошел в Кингисеппе, на проспекте Карла Маркса. По версии правоохранителей, полицейский заметил на улице мужчину, похожего на разыскиваемого преступника.
Полицейский хотел задержать мужчину, но тот ударил его ножом в шею и скрылся с места.

«Для его задержания срочно поднят по тревоге весь личный состав полиции Кингисеппского района Ленобласти», – сообщается в публикации.

По данным 78.ru, тело оперуполномоченного нашли возле отдела полиции. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Подмосковье мужчина напал на полицейского с ножом. Сотрудники МВД заметили странного мужчину, который нервничал и оглядывался. После просьбы показать документы, подозреваемый достал нож и ударил правоохранителя.

Ранее в Дербенте в результате перестрелки пострадал сотрудник полиции.

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