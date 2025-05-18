Победитель «Битвы экстрасенсов» призвал россиян выбрать психолога вместо ясновидящих

Победитель 21-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Олег Шепс призвал россиян не ходить к ясновидящим и выбрать себе хорошего психолога. Об этом он заявил в интервью фигуристке Евгении Медведевой на YouTube-канале.

«Я всегда говорю — ребята, не ходите [к экстрасенсам], разберитесь в себе хорошо для начала. Если потом что-то не будет получаться, окей, это ваш выбор, ваше дело. Но я, наоборот, говорю — ребята, ходите к психологу», — заявил он.

Так Шепс отреагировал на вопрос о том, почему запись к нему на прием может подразумевать ожидание от трех месяцев до года. Победитель шоу добавил, что встреча с ним не является необходимостью, поскольку все главные мысли он транслирует через интервью.

Он подчеркнул, что психотерапия — «очень крутая вещь», которая может помочь человеку разобраться в себе. Кроме того, Шепс считает, что люди могут замечать мистические связи там, где их нет.

До этого называвший себя вампиром участник шоу «Битвы экстрасенсов» Артем Краснов заинтересовал полицию. По данным канала, 46-летняя москвичка обратилась в полицию с жалобой на то, что заплатила владельцу Telegram-канала, якобы принадлежащего Краснову, 10 тысяч рублей за консультацию по магии. После оплаты женщину заблокировали. В результате инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее победителя «Битвы экстрасенсов» задержала полиция.