На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Победитель «Битвы экстрасенсов» призвал россиян выбрать психолога вместо ясновидящих

Победитель «Битвы экстрасенсов» Шепс заявил, что ходить к ясновидящим не нужно
close
shepsolegofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Победитель 21-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Олег Шепс призвал россиян не ходить к ясновидящим и выбрать себе хорошего психолога. Об этом он заявил в интервью фигуристке Евгении Медведевой на YouTube-канале.

«Я всегда говорю — ребята, не ходите [к экстрасенсам], разберитесь в себе хорошо для начала. Если потом что-то не будет получаться, окей, это ваш выбор, ваше дело. Но я, наоборот, говорю — ребята, ходите к психологу», — заявил он.

Так Шепс отреагировал на вопрос о том, почему запись к нему на прием может подразумевать ожидание от трех месяцев до года. Победитель шоу добавил, что встреча с ним не является необходимостью, поскольку все главные мысли он транслирует через интервью.

Он подчеркнул, что психотерапия — «очень крутая вещь», которая может помочь человеку разобраться в себе. Кроме того, Шепс считает, что люди могут замечать мистические связи там, где их нет.

До этого называвший себя вампиром участник шоу «Битвы экстрасенсов» Артем Краснов заинтересовал полицию. По данным канала, 46-летняя москвичка обратилась в полицию с жалобой на то, что заплатила владельцу Telegram-канала, якобы принадлежащего Краснову, 10 тысяч рублей за консультацию по магии. После оплаты женщину заблокировали. В результате инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее победителя «Битвы экстрасенсов» задержала полиция.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами