Звезду «Битвы экстрасенсов» обвинили в мошенничестве

В Москве возбудили дело после жалобы на экстрасенса Краснова

Называвший себя вампиром участник шоу «Битвы экстрасенсов» Артем Краснов заинтересовал полицию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, 46-летняя москвичка обратилась в полицию с жалобой на то, что заплатила владельцу Telegram-канала, якобы принадлежащего Краснову, 10 тысяч рублей за консультацию по магии.

Однако после оплаты женщину заблокировали. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Победитель 21-го сезона шоу «Битва экстрасенсов», звезда шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Олег Шепс рассказал, как его задержала полиция.

«Я к ним приезжаю, и они рассказывают мне такую историю: «Можете ли вы проходить свидетелем по делу? Накрыли банду мошенников, которая прикидывалась вами и еще несколькими экстрасенсами», — вспоминает он.

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