Новый папа Римский принял символы своей власти

Папа Римский Лев XIV получил символы папской власти — «перстень рыбака» и паллий. Об этом пишет ТАСС.

Этот ритуал ознаменовал начало правления нового папы. Лев XIV возглавляет инаугурационную мессу, она завершится папской проповедью.

Отмечается, что на площади возле собора Святого Петра собрались верующие христиане, а также 150 делегаций иностранных государств. В их число входят не только представители христианства, но и других религий.

Перед началом церемонии интронизации новый папа Римский Лев XIV совершил символический объезд площади на автомобиле.

Лев XIV, в миру Роберт Фрэнсис Превост, был избран 267-м понтификом по итогам двухдневного конклава, проходившего 7 и 8 мая в Сикстинской капелле. Он стал первым в истории главой Римско-католической церкви, родившимся в США.

Церемония интронизации заменила коронацию, последний раз проведенную в 1963 году при папе Павле VI. Он пожертвовал свою тиару бедным.

Ранее Ватикан предложили в качестве переговорной площадки Путина и Зеленского.