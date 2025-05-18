СК возбудил дело из-за повреждения военного мемориала в Дальнереченске

В Приморье возбуждено уголовное дело после повреждения мемориала героям войны

В приморском Дальнереченске возбуждено уголовное дело по факту повреждения мемориального комплекса героям Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете (СК).

Дело возбуждено по статье 243.4 УК РФ (повреждение памятников и других мемориальных сооружений). Сообщается, что о ходе расследования будет доложено в центральный аппарат СК России.

11 мая неизвестные осквернили памятник советским солдатам во Всеволожском районе Ленобласти наклейками с оскорбительными изображением. Инцидент произошел на месте захоронения солдат 946-го стрелкового полка 142-й стрелковой дивизии

До этого в Таллине (Эстония) полиция задержала подростков по подозрению в осквернении памятника Воину-освободителю, известного как «Бронзовый солдат». Вандалы покрасили памятник в белый и оставили надписи на эстонском языке. Власти обещали привести памятник в порядок.

Ранее неизвестные повредили памятник героям войны на Камчатке.