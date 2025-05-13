Вандалов, осквернивших памятник воину-освободителю в Таллине, задержали

Полиция Эстонии задержала в Таллине подростков по подозрению в осквернении памятника Воину-освободителю, известного как «Бронзовый солдат». Об этом сообщила начальник Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер в интервью порталу Delfi.

Инцидент произошел поздно вечером 10 мая. Неизвестные разрисовали памятник белой краской и оставили надписи на эстонском языке. На следующий день возбудили дело о вандализме.

Как уточнили в полиции, личности нарушителей установлены — ими оказались несовершеннолетние. Эстонский военный музей заявил, что памятник очистят и приведут в порядок.

Несмотря на то что День Победы официально не отмечается в Эстонии, многие жители страны ежегодно 9 мая приходят с цветами к мемориалам советским солдатам. Памятник «Бронзовому солдату» также остается важным символом для тысяч людей.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что те, кто сносит памятники советским воинам в Европе, Прибалтике и на Украине, стремятся пересмотреть итоги Второй мировой войны, хотят отречься от своих предков и предать память героев.

Ранее в МИД РФ заявили о более чем 100 случаях вандализма на воинских памятниках в Европе.