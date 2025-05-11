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В Ленобласти неизвестные осквернили мемориал

В Ленобласти на памятник советским солдатам наклеили портрет генерала Власова
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Неизвестные осквернили памятник советским солдатам во Всеволожском районе Ленобласти наклейками с оскорбительными изображением. Об этом сообщил местный портал 47News.

По данным правоохранительных органов, наклейки нашли на месте захоронения солдат 946-го стрелкового полка 142-й стрелковой дивизии вблизи деревни Ненимяки. Прохожая увидела на стелах и скамейках у памятника наклейки с изображением генерала Власова — советского военачальника, который известен тем, что во время Великой Отечественной войны перешел на сторону нацистской Германии. Женщина сорвала наклейки и обратилась в правоохранительные органы.
После изучения места происшествия завели уголовное дело о вандализме.

Воинское захоронение 946-го стрелкового полка 142-й стрелковой дивизии находится в лесу в 1,5 км от деревни Ненимяки. Здесь находятся несколько надгробий с одной именной могилой с оградой. Рядом стоит стенд с именами воинов полка.

Ранее в Вильнюсе на месте возложения цветов появился мусорный бак с украинским гербом.

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