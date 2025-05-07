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Неизвестные повредили памятник героям войны на Камчатке

На Камчатке вандалы осквернили памятник героям ВОВ
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Telegram-канал Камчатка №1

В поселке Палана Камчатского края неизвестные повредили памятник героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал «Камчатка №1».

Инцидент произошел 7 мая в период с 9:00 до 10:00 на территории Сквера Победы.

Власти поселка прокомментировали произошедшее, назвав это преступлением против памяти павших героев. Администрация обратилась к жителям с просьбой оказать помощь в поиске злоумышленников.

В отношении виновных может быть возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандализм), предусматривающей до трех лет лишения свободы.

До этого в Калининградской области несовершеннолетние вандалы повредили экспозицию в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Действия двух подростков попали на камеры видеонаблюдения, юношей уже задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее на мемориале в память о Холокосте в Страсбурге нарисовали нацистские символы.

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