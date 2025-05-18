На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа возможная причина аварии с мексиканским кораблем в Нью-Йорке

Полиция: мексиканский корабль врезался в Бруклинский мост из-за неисправности

Техническая неисправность могла стать причиной столкновения мексиканского корабля с Бруклинским мостом в США. Об этом сообщил представитель полиции на пресс-конференции в Нью-Йорке, пишет РИА Новости.

«Думаю, произошли какие-то механические неполадки, из-за которых корабль врезался в мост», — сказал полицейский.

По данным New York Post, в Бруклинский мост врезался парусный корабль военно-морских сил (ВМС) Мексики, который прибыл с праздничным визитом в Нью-Йорк. В результате случившегося огромные мачты рухнули на палубу, несколько членов экипажа получили серьезные травмы.

Как сообщили источники издания, на момент столкновения с мостом на борту корабля находились 277 человек.

Позже мэр Нью-Йорка Эрик Адамс уточнил, что пострадали 19 человек, у четверых из них серьезные травмы.

Городские власти добавили, что при столкновении с кораблем Бруклинский мост не получил повреждений.

Ранее у причала в Петербурге столкнулись три судна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами