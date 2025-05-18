Названа возможная причина аварии с мексиканским кораблем в Нью-Йорке

Техническая неисправность могла стать причиной столкновения мексиканского корабля с Бруклинским мостом в США. Об этом сообщил представитель полиции на пресс-конференции в Нью-Йорке, пишет РИА Новости.

«Думаю, произошли какие-то механические неполадки, из-за которых корабль врезался в мост», — сказал полицейский.

По данным New York Post, в Бруклинский мост врезался парусный корабль военно-морских сил (ВМС) Мексики, который прибыл с праздничным визитом в Нью-Йорк. В результате случившегося огромные мачты рухнули на палубу, несколько членов экипажа получили серьезные травмы.

Как сообщили источники издания, на момент столкновения с мостом на борту корабля находились 277 человек.

Позже мэр Нью-Йорка Эрик Адамс уточнил, что пострадали 19 человек, у четверых из них серьезные травмы.

Городские власти добавили, что при столкновении с кораблем Бруклинский мост не получил повреждений.

Ранее у причала в Петербурге столкнулись три судна.