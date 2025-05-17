В Ульяновске теплоход столкнулся с опорой моста при буксировке баржи

Теплоход столкнулся с опорой моста в Ульяновске при буксировке баржи по Волге. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, 17 мая 2025 года в дневное время при движении теплоход «Капитан Соловьев», который буксировал баржу «Волга нефть 103», допустил столкновение бортом баржи со второй опорой Императорского моста в Ульяновске», — сказано в публикации.

В результате инцидента никто не пострадал, разлива нефтепродуктов нет. Опора моста не получила значительных повреждений. Движение на дорожном сооружении не остановлено.

В транспортной прокуратуре заявили, что проверят все обстоятельства происшествия, а также соблюдение судовладельцем и членами экипажа теплохода требований безопасности, состояние судна. Кроме того, капитана теплохода направят на освидетельствование.

До этого в районе Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге столкнулись теплоход и два прогулочных судна. По факту происшествия Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

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