На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФБР назвало намеренным актом терроризма взрыв бомбы у клиники в Калифорнии

ФБР назвало взрыв бомбы у клиники в Палм-Спрингс актом терроризма
close
Sergio Flores/Reuters

Помощник директора ФБР Акил Дэвис назвал взрыв бомбы у клиники в калифорнийском Палм-Спрингс преднамеренным актом терроризма. Его слова приводит CNN.

«Не заблуждайтесь, это преднамеренный акт терроризма», — заявил Дэвис.

По данным телеканала, в результате взрыва пострадали пять человек.

Инцидент, о котором идет речь, произошел рядом с медицинским учреждением в Палм-Спрингс. В результате происшествия были выбиты стекла в соседних зданиях.

Мэр города Рон Дехарт заявил со ссылкой на специалистов, что взрыв был вызван бомбой, заложенной внутри или рядом с автомобилем.

Министр юстиции и генеральный прокурор страны Пэм Бонди сообщила, что федеральные агенты ведут работу на месте происшествия вместе с местными правоохранительными органами. Она также осудила «применение насилия в отношении клиники» и назвала инцидент непростительным.

Ранее неизвестный открыл стрельбу в одном из спортзалов американского города Лас-Вегас.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами