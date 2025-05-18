ФБР назвало намеренным актом терроризма взрыв бомбы у клиники в Калифорнии

ФБР назвало взрыв бомбы у клиники в Палм-Спрингс актом терроризма

Помощник директора ФБР Акил Дэвис назвал взрыв бомбы у клиники в калифорнийском Палм-Спрингс преднамеренным актом терроризма. Его слова приводит CNN.

«Не заблуждайтесь, это преднамеренный акт терроризма», — заявил Дэвис.

По данным телеканала, в результате взрыва пострадали пять человек.

Инцидент, о котором идет речь, произошел рядом с медицинским учреждением в Палм-Спрингс. В результате происшествия были выбиты стекла в соседних зданиях.

Мэр города Рон Дехарт заявил со ссылкой на специалистов, что взрыв был вызван бомбой, заложенной внутри или рядом с автомобилем.

Министр юстиции и генеральный прокурор страны Пэм Бонди сообщила, что федеральные агенты ведут работу на месте происшествия вместе с местными правоохранительными органами. Она также осудила «применение насилия в отношении клиники» и назвала инцидент непростительным.

Ранее неизвестный открыл стрельбу в одном из спортзалов американского города Лас-Вегас.