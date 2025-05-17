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В Калифорнии произошел взрыв

ABC: в городе Палм-Спрингс штата Калифорния произошел взрыв
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Shutterstock

В американском городе Палм-Спрингс, штат Калифорния, произошел взрыв. Об этом сообщило местное подразделение телекомпании ABC.

Причины происшествия пока неизвестны. На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет.

По данным NBC, рядом с медицинским центром мог взорваться автомобиль..

В феврале на заводе корпорации LORD в американском городе Сагертаун (штат Пенсильвания) произошел взрыв, в результате которого шесть пожарных и семь сотрудников предприятия получили травмы.

В начале января в Лос-Анджелесе произошли мощные лесные пожары. Ситуацию усугубил ураганный ветер, способствовавший распространению огня, тушение также затруднил дефицит воды в пожарных гидрантах. Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости.

Ранее загадочный черный «портал в ад» появился в небе над США.

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