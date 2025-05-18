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ФБР приступило к расследованию взрыва бомбы в калифорнийском городе Палм-Спрингс

Генпрокурор США Бонди: ФБР выясняет обстоятельств взрыва бомбы в Палм-Спрингс
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Sergio Flores/Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) США выясняет обстоятельства взрыва бомбы в автомобиле в городе Палм-Спрингс (штат Калифорния). Об этом сообщила на своей странице в соцсети X министр юстиции и генеральный прокурор страны Пэм Бонди.

По ее словам, взрыв произошел рядом с клиникой по лечению бесплодия.

«Федеральные агенты сейчас работают на месте происшествия вместе с местными правоохранительными органами. Мы работаем над тем, чтобы выяснить больше», — написала она.

Бонди осудила «применение насилия в отношении клиники» и назвала инцидент непростительным.

До этого мэр Палм-СпрингсРон Дехарт заявил со ссылкой на специалистов, что взрыв был вызван бомбой, заложенной внутри или рядом с автомобилем.

В результате происшествия одного человека спасти не удалось. Взрывной волной были выбиты стекла в соседних зданиях. Местные власти рассматривают возможность террористического акта.

Накануне неизвестный открыл стрельбу в одном из спортзалов американского города Лас-Вегас. Полицейские ликвидировали преступника. Злоумышленник был вооружен пистолетом. Он успел ранить троих человек, один из которых находится в критическом состоянии.

Ранее свыше 10 человек пострадали в результате взрыва на заводе в США.

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