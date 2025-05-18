Названа причина взрыва в калифорнийском городе Палм-Спрингс

Мэр города Палм-Спрингс (штат Калифорния) Рон Дехарт заявил, что взрыв машины, о котором сообщалось ранее, произошел из-за бомбы. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы городской администрации, специалисты установили, что взрыв был вызван бомбой, заложенной внутри или рядом с автомобилем.

Инцидент произошел рядом с медицинским учреждением в Палм-Спрингс. В результате происшествия были выбиты стекла в соседних зданиях. Местные власти рассматривают возможность террористического акта.

В феврале на заводе корпорации LORD в американском городе Сагертаун (штат Пенсильвания) произошел взрыв, в результате которого шесть пожарных и семь сотрудников предприятия получили травмы.

В начале мая издание Charlotte Observer сообщало, что сотни жителей западных штатов США и даже Канады стали свидетелями редкого небесного явления — яркого зеленого болида, пронесшегося по небу с необычайной скоростью и яркостью. Наиболее эффектно огненный шар был виден над Ютой, где он оставил особенно яркий след в ночном небе.

Ранее загадочный черный «портал в ад» появился в небе над США.