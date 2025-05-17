Стрельба произошла в спортзале Лас-Вегаса в США

Неизвестный открыл стрельбу в одном из спортзалов американского города Лас-Вегас. Полицейские ликвидировали преступника, сообщает Associated Press (AP).

Злоумышленник был вооружен пистолетом. Он успел ранить троих человек, еще одного не удалось спасти. Трое пострадавших были доставлены в местные больницы, один из них находится в критическом состоянии. Правоохранители устанавливают личность стрелка и выясняют мотивы преступления.

17 апреля неизвестный открыл стрельбу в университете Флориды. В результате четверо человек получили ранения, их госпитализировали. Еще пятерых не удалось спасти. Инцидент произошел на территории кампуса. Администрация вуза призвала студентов оставаться в укрытиях, пока стрелка не задержали. Виновника происшествия оперативно поймали, его мотивы выясняются.

До этого мужчина устроил стрельбу в аптеке Walgreens в Калифорнии. По предварительным данным, 30-летний подозреваемый Нарсисо Гальярдо Фернандес испытывал неприязнь к аптечным сетям. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения. На записи видно, как мужчина размахивал пистолетом перед тем, как открыть огонь. Компания заявила, что безопасность клиентов и персонала остается их главным приоритетом. Для пострадавших сотрудников была организована психологическая помощь.

Ранее в одной из школ Техаса произошла стрельба.