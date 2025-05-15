В Башкирии перевернулась фура с техникой НАТО

В Башкирии перевернулась фура с трофейной техникой НАТО, которую везли из Уфы, где ее показывали людям на майских праздниках. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, все произошло в деревне Искра Иглинского района. Колонна с французским БТР VAB и американским БТР М113 шла из Уфы, где пару дней назад проходила передвижная выставка. Предварительно, машина столкнулась с автомобилем. По словам очевидцев, в инциденте есть пострадавшие.

До этого в Санкт-Петербурге на Дворцовом мосту образовалась пробка из-за грузовика, перевозившего 43 тысячи тарелок. На кадрах, снятых водителями, видно, что на Дворцовом мосту образовалась длинная автомобильная пробка.

Telegram-канал «78.Новости» опубликовал видео, снятое очевидцами. На записи видно, что грузовик припарковался рядом с проезжей частью. Кроме того, заметно, что большую часть коробок с тарелками уже выгрузили.

Ранее перевернутый большегруз парализовал движение на КАД.