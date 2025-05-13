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Загадочный черный «портал в ад» появился в небе над США

Daily Mail: черное кольцо в небе над США попало на видео и напугало местных

Загадочный черный «портал в ад» появился в небе над США, пишет Daily Mail.

Мотоциклист Фрэнки Кэмпен стал свидетелем необычного явления в небе над Боннер-Спрингсом в понедельник днем. Он запечатлел густое черное кольцо дыма, медленно рассеивающееся в воздухе, и поделился видео в социальных сетях, вызвав широкий интерес и массу спекуляций.

«Я ехал по окружной дороге в сторону Стейт-авеню, когда заметил, что все машины движутся медленно. Я поднял глаза и увидел большое черное кольцо на небе», — рассказал Кэмпен.

После публикации видео в соцсетях пользователи предложили разные версии происшествия: от «дьявола, выпускающего кольца дыма из ада» до шуток о «злой ведьме, которая делает пончики».

Однако специалисты, проанализировавшие запись, заявили, что явление может иметь научное объяснение.

«Причиной мог стать фейерверк, промышленный процесс горения или даже взрыв электрического трансформатора», — отметили метеорологи.

Кэмпен также сообщил, что жители соседнего города видели накануне похожие, но меньшие по размеру кольца. Однако источник конкретно того кольца, которое он запечатлел, так и не был установлен.

Ранее в Австралии людей напугало облако, похожее на дементора.

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