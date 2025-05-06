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В небе над США сотни очевидцев обнаружили зеленый огненный шар

CO: яркий зеленый метеор осветил небо над западом США
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Вечером 3 мая сотни жителей западных штатов США и даже Канады стали свидетелями редкого небесного явления — яркого зеленого болида, пронесшегося по небу с необычайной скоростью и яркостью. Наиболее эффектно огненный шар был виден над Ютой, где он оставил особенно яркий след в ночном небе. Об этом сообщает Charlotte Observer (CO).

Американское метеорное общество (American Meteor Society) получило многочисленные сообщения из Юты, Айдахо, Вайоминга, Монтаны, Колорадо и провинции Альберта в Канаде. Некоторые очевидцы поделились видео, на которых запечатлен метеор, стремительно пролетающий над Солт-Лейк-Сити и взрывающийся в небе над Вайомингом.

«Мы ехали на север по трассе I-15 в Солт-Лейк-Сити и смогли заснять на видеорегистратор этот прекрасный зеленый болид», — отметили в подписи к одному из видео.

Пользователи соцсетей и очевидцы делились впечатлениями.

«Никогда не видел ничего подобного — будто фейерверк падал с неба!» — написал один из жителей Джексона, Вайоминг.
«Это было похоже на взрыв в конце ослепительного следа», — добавил другой.
«Сначала я подумал, что это падающий самолет», — написал свидетель из Юты.
«Казалось, будто огромный шар мчался по небу. Не падал, а именно летел. Это было круто!» — сообщили из Кейсвилла, Юта.

По словам специалистов NASA, болид, вероятно, был частью метеорного потока Эта-Аквариды, пик которого приходится на начало мая. Эти метеоры известны своей высокой скоростью и яркостью. А характерный зеленый цвет может быть вызван содержанием никеля — элемента, часто встречающегося в космических объектах, объяснил представитель NASA Джейсон Трамп.

Подобные явления редки и запоминаются надолго — особенно когда происходят в ясную ночь и сопровождаются столь ярким зрелищем.

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