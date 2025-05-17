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На Лене в Якутске произошел разлив нефтепродуктов

В Якутске зафиксировали разлив нефтепродуктов в акватории реки Лена
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Telegram-канал «Экология Якутии»

В Якутске в акватории реки Лена обнаружили разлив нефтепродуктов. Об этом сообщает в Telegram-канале министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

Как рассказали в ведомстве, на месте разлива на огражденной территории ООО «Ленатурфлот» нашли пятилитровые бутылки и бочку, к которым был свободный доступ. По предварительной информации, в них были нефтепродукты. Власти Якутии распорядились устранить последствия случившегося и убрать емкости.

В начале мая в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края ограничили доступ на 150 пляжей, пострадавших от разлива мазута после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Меры связаны с тем, что там идут механизированные работы по очистке песка. Они будут действовать до завершения очистки пляжей, пока все девять территорий в Темрюкском районе и 141 пляж в Анапе не будут соответствовать установленным требованиям санитарных норм.

Ранее жители обнаружили на пляжах Анапы неизвестное белое вещество.

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