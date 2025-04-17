В результате стрельбы в американском университете погибли пять человек

WFTV: пять человек погибли в ходе стрельбы в Университете Флориды

Пять человек погибли и четверо получили ранения в результате стрельбы в Университете Флориды 17 апреля. Об этом сообщил телеканал WFTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Пятеро убиты, четверо ранены», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на территории кампуса, после чего администрация вуза призвала студентов оставаться в укрытиях. Полиция оперативно задержала подозреваемого, мотивы которого выясняются.

«Все пострадавшие доставлены в больницы. Ситуация находится под контролем», — заявили в полиции.

О стрельбе в Университете Флориды стало известно вечером 17 апреля.

15 апреля стрельба произошла в школе американского города Даллас, штат Техас. В публикации отмечается, что звонок о стрельбе в школе поступил в полицию в 13:10 (21:10 мск). На место прибыли медики и представители правоохранительных органов.

Ранее американец устроил стрельбу в аптеке из-за ненависти ко всем аптекам в мире.