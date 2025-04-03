NYP: в США мужчина начал стрелять в аптеке из-за ненависти к таким заведениям

Американец устроил стрельбу в аптеке из-за ненависти ко всем аптекам в мире, пишет New York Post.

В Калифорнии мужчина открыл стрельбу в аптеке Walgreens. По предварительным данным, 30-летний подозреваемый Нарсисо Гальярдо Фернандес испытывал неприязнь к аптечным сетям в целом. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения. На записи видно, как мужчина размахивал пистолетом перед тем, как открыть огонь.

Начальник Мадеры Джакино Кьярамонте сообщил, что мотивы преступления пока изучаются. Преступник был задержан вскоре после стрельбы. В настоящее время он находится в тюрьме округа Мадера, где ему предъявлено обвинение.

Компания заявила, что безопасность клиентов и персонала остается их главным приоритетом. Для пострадавших сотрудников организована психологическая помощь.

Ранее в США задержали мужчину из-за угроз в адрес Демократической партии.