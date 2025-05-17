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Росавиация сочла жесткую посадку Robinson R66 в Подмосковье аварией

В Росавиации назвали жесткую посадку вертолета в Подмосковье аварией
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Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

В Росавиации сочли жесткую посадку частного вертолета Robinson R66 в Одинцовском районе Подмосковья аварией. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель ведомства Артем Кореняко.

По его словам, расследованием случившегося займется Межгосударственный авиационный комитет при участии Росавиации. Ведомства установят причины аварии и примут меры, чтобы она не повторилась.

Днем 17 мая Robinson R66 вылетел с вертодрома «Горка» у села Иславское в Московской области. Вскоре управлявший вертолетом 60-летний пилот посадил транспортное средство в поле. При этом оно завалилось на бок. Как писал Telegram-канал 112, жесткая посадка произошла из-за технических проблем. В результате инцидента воздушное судно получило повреждения, пилот не пострадал. Региональное управление на транспорте СК России и столичная прокуратура начали расследовать обстоятельства произошедшего.

Ранее были названы три версии крушения истребителя F-16 на Украине.

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