Вертолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

Вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Одинцовском районе Московской области, СК проводит проверку. Об этом сообщили в региональном управлении на транспорте СК России.
«Днем 17 мая 2025 года вблизи села Иславское Одинцовского района вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку. В результате происшествия воздушное судно получило повреждения», — говорится в сообщении.
Сообщается, что пилот не пострадал. Следователи осматривают место происшествия. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.
Недавно на Чукотке совершил аварийную посадку вертолет Ми-8 с 22 пассажирами на борту. Воздушно судно выполняло рейс Марково — Анадырь в Чукотском автономном округе, в вертолете сработал датчик падения давления масла.
17 апреля сообщалось, что вертолет с двумя членами экипажа разбился вскоре после взлета во время учебного полета на юге Австралии. Транспортное средство рухнуло на обочину взлетно-посадочной полосы, в результате произошла утечка топлива.
Ранее в Финляндии столкнулись два вертолета.