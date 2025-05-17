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Вертолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

СК начал проверку после жесткой посадки вертолета в Подмосковье
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РИА Новости

Вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Одинцовском районе Московской области, СК проводит проверку. Об этом сообщили в региональном управлении на транспорте СК России.

«Днем 17 мая 2025 года вблизи села Иславское Одинцовского района вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку. В результате происшествия воздушное судно получило повреждения», — говорится в сообщении.

Сообщается, что пилот не пострадал. Следователи осматривают место происшествия. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Недавно на Чукотке совершил аварийную посадку вертолет Ми-8 с 22 пассажирами на борту. Воздушно судно выполняло рейс Марково — Анадырь в Чукотском автономном округе, в вертолете сработал датчик падения давления масла.

17 апреля сообщалось, что вертолет с двумя членами экипажа разбился вскоре после взлета во время учебного полета на юге Австралии. Транспортное средство рухнуло на обочину взлетно-посадочной полосы, в результате произошла утечка топлива.

Ранее в Финляндии столкнулись два вертолета.

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