Названа причина жесткой посадки Robinson R66 в Подмосковье

Жесткая посадка вертолета Robinson R66 в Одинцовском районе Московской области произошла из-за технических проблем, сообщает 112.

По данным Telegram-канала, сложности возникли после того, как Robinson R66 вылетел с вертодрома «Горка» у села Иславское. Управлявший вертолетом 60-летний пилот старался посадить транспортное средство в поле, но оно завалилось на бок.

Как заявили в региональном управлении на транспорте СК России, в результате случившегося воздушное судно получило повреждения, пилот не пострадал. Следователи прибыли на место происшествия, чтобы выяснить все причины и обстоятельства жесткой посадки и установить ущерб.

На видео с места происшествия видно, что бордовый вертолет лежит на боку посредине поля. Лопасти его основного винта погнуты. Московская прокуратура начала проверку.

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