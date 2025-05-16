Названы три версии крушения истребителя F-16 на Украине

Причинами крушения очередного истребителя F-16 на Украине могут быть «дружеский огонь», взрыв российского беспилотника вблизи самолета, а также работа Воздушно-космических сил России. Такие версии называют военкоры, пишет «Военное обозрение».

Возможно, более точную информацию по поводу крушения F-16 даст министерство обороны РФ, отмечается в материале.

По данным Воздушных сил (ВС) Украины, ночью 16 мая истребитель отражал ночную атаку российских дронов и даже якобы сумел сбить три беспилотника, после чего произошла «нештатная ситуация». По информации командования, летчик отвел самолет от населенного пункта, а сам катапультировался. Для выяснения причин случившегося ВС Украины создали специальную комиссию.

В пятницу заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор авиации Владимир Попов заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают терять истребители F-16, переданные Европой, из-за недостаточного опыта пилотов и недоработок технического персонала на земле. Он отметил, что у самолета не очень удобная архитектура систем управления. По его словам, это может быть незаметно во время учебного полета, но в критической ситуации пилот может попросту растеряться.

Ранее полковник Ходаренок не исключил, что F-16 на Украине был сбит ВС РФ.