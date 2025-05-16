На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы три версии крушения истребителя F-16 на Украине

Военкоры назвали три версии крушения истребителя F-16 на Украине
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Причинами крушения очередного истребителя F-16 на Украине могут быть «дружеский огонь», взрыв российского беспилотника вблизи самолета, а также работа Воздушно-космических сил России. Такие версии называют военкоры, пишет «Военное обозрение».

Возможно, более точную информацию по поводу крушения F-16 даст министерство обороны РФ, отмечается в материале.

По данным Воздушных сил (ВС) Украины, ночью 16 мая истребитель отражал ночную атаку российских дронов и даже якобы сумел сбить три беспилотника, после чего произошла «нештатная ситуация». По информации командования, летчик отвел самолет от населенного пункта, а сам катапультировался. Для выяснения причин случившегося ВС Украины создали специальную комиссию.

В пятницу заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор авиации Владимир Попов заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают терять истребители F-16, переданные Европой, из-за недостаточного опыта пилотов и недоработок технического персонала на земле. Он отметил, что у самолета не очень удобная архитектура систем управления. По его словам, это может быть незаметно во время учебного полета, но в критической ситуации пилот может попросту растеряться.

Ранее полковник Ходаренок не исключил, что F-16 на Украине был сбит ВС РФ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами