Путин дал поручение подумать над выращиванием генно-модифицированных деревьев

Президент РФ Владимир Путин дал поручение изучить целесообразность проведения опытных работ по выведению генно-модифицированных пород деревьев. Полный список поручений опубликован на сайте Кремля.

В публикации сказано, что правительство РФ до 1 июля 2025 года должно представить предложения о целесообразности проведения при участии заинтересованных организаций научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ «по выведению генно-модифицированных пород деревьев с заданными морфологическими свойствами и скоростью роста древесины».

Это необходимо в целях оценки перспектив создания лесных плантаций для коммерческого выращивания и использования такой древесины.

Кроме того, Путин поручил представить предложения о постепенном запрете на пластиковую посуду и упаковку на Байкале. Также правительство должно рассмотреть возможность нанесения на подобные изделия специальной маркировки, предупреждающей о потенциальном вреде озеру.

Ранее Путин потребовал подготовить предложения по развитию туризма в Арктике.