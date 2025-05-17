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В Подмосковье столкнулись грузовик и микроавтобус, погибли два человека

В Подмосковье два человека погибли в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса

Два человека погибли в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. Об этом сообщили в Telegram-канале региональном МВД.

«Сегодня около 14:20 на 67-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» произошло попутное столкновение грузового автомобиля марки «Камаз» и микроавтобуса марки «Мерседес»», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, два человека погибли, еще четверо получили травмы. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Кстове Нижегородской области ночью столкнулись автомобиль полиции и Lada Priora. В результате аварии погиб один человек.

15 мая в Уфе от автобуса оторвалось колесо, покатилось по проезжей части и повредило три автомобиля. Колесо остановилось после того, как выкатилось на встречную полосу и врезалось в почтовый фургон УАЗ.

Ранее массовое ДТП с бронетранспортером произошло в Новосибирске.

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