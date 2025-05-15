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Массовое ДТП с бронетранспортером произошло в Новосибирске

В Новосибирске БТР с военными протаранил Toyota RAV4 и «Газель»
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Telegram-канал АСТ-54 Black

В Новосибирске произошло массовое ДТП с участием бронетранспортера. Об этом сообщает Telegram-канал «ACT-54 Black».

«БТР протаранил кроссовер Toyota RAV4 на Учительской, а тот врезался в «Газель», сообщил наш подписчик. На место ДТП прибыли сотрудники ВАИ», — отмечается в публикации.

На видео с места происшествия видно, что авария произошла на городской улице, в середине которой проходят трамвайные пути. Белый кроссовер Toyota врезался в заднюю часть фургона у правого края проезжей части. Боевая машина после аварии проехала вперед. На кадрах видно большое количество легковых машин, припаркованных в районе места аварии.

До этого в Уфе от автобуса оторвалось колесо, покатилось по проезжей части и повредило три автомобиля. Колесо остановилось после того, как выкатилось на встречную полосу и врезалось в почтовый фургон УАЗ.

Ранее в Пекине сгорел беспилотный автомобиль.

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