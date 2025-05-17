В Нижегородской области в ДТП с машиной полиции погиб один человек

В Кстове Нижегородской области ночью столкнулись автомобиль полиции и Lada Priora. В результате аварии погиб один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону.

По данным ведомства, трое пострадавших доставлены в больницу. По факту инцидента Госавтоинспекция проводит проверку.

До этого на МКАД произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. О пострадавших не сообщалось.

15 мая в Уфе от автобуса оторвалось колесо, покатилось по проезжей части и повредило три автомобиля. Колесо остановилось после того, как выкатилось на встречную полосу и врезалось в почтовый фургон УАЗ.

На кадрах видно, что заднее левое колесо оторвалось от автобуса, который в этот момент перестраивался вправо. Оно покатилось под уклон, задевая попутные машины. Затем оно выкатилось на встречную полосу и врезалось в почтовый фургон УАЗ.

Ранее УАЗ модернизировал свой самый старый автомобиль.