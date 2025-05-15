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Колесо автобуса пронеслось по Уфе, разбило три машины и попало на видео

В Уфе колесо автобуса оторвалось, прокатилось по улице и разбило три автомобиля

В Уфе колесо автобуса прокатилось по улице и повредило три автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Видеодозор».

«Оно пронеслось по оживленной проезжей части, попутно задевая машины. Свой путь «беглец» завершил, залетев под почтовую «буханку», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что заднее левое колесо оторвалось от автобуса, который в этот момент перестраивался вправо. Оно покатилось под уклон, задевая попутные машины. Затем оно выкатилось на встречную полосу и врезалось в почтовый фургон УАЗ. После этого колесо остановилось. У почтового фургона в результате ДТП оторвался бампер. Также большая вмятина осталась на переднем крыле и двери кроссовера Volkswagen Tiguan.

До этого стало известно, что фура, сгоревшая на проезжей части Московского скоростного диаметра (МСД) в Москве, перевозила банкоматы. Их уничтожил огонь.

Ранее УАЗ модернизировал свой самый старый автомобиль.

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