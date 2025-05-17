Путин поручил принять решение о строительстве новых ледоколов

Президент России Владимир Путин поручил не позднее 2026 года принять решение о начале строительства двух новых серийных универсальных атомных ледоколов. Полный список поручений опубликован на сайте Кремля.

В публикации сказано, что в рамках разработки и утверждения модели формирования Трансарктического транспортного коридора нужно обеспечить формирование необходимого ледокольного флота на период до 2035 года и на перспективу до 2050 года. При этом предстоит определить источники финансирования соответствующих мероприятий и принять не позднее 2026 года «решения о начале строительства седьмого и восьмого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220».

При этом федеральный бюджет покроет не менее 50% стоимости строительства.

Также Путин распорядился о возведении нового аэропорта в районе бухты Ефремова на полуострове Таймыр в 2027-2029 годах.

6 апреля ледокол «Якутия» проекта 22220 отправился с завода в порт приписки. Судно отличается от своих предшественников тем, что его оборудование и комплектующие заменены на отечественные.

Ранее Трамп захотел купить ледоколы у Финляндии.