Трамп захотел купить ледоколы у Финляндии

Президент США Дональд Трамп и его финский коллега Александер Стубб обсудили сотрудничество в сфере строительства и закупки ледоколов для американского флота. Об этом Трамп сообщил в своем посте в соцсети Truth Social.

«Мы с президентом Стуббом намерены усилить партнерство между нашими странами, включая приобретение и разработку ледоколов, которые критически важны для США», — написал американский лидер.

Он также упомянул, что во время визита Стубба в США они сыграли в гольф в клубе Trump International Golf Club во Флориде.

13 марта Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены обойти Россию по числу ледоколов. Он напомнил, что в Арктике проходят ряд важных маршрутов, включая торговые пути.

Агентство Bloomberg писало, что США и Россия ведут предварительные переговоры о совместных проектах в Арктике, включая разработку природных ресурсов и развитие транспортных коридоров.

Журналисты утверждали, что стороны рассматривают возможность совместной эксплуатации месторождений нефти, газа и редкоземельных металлов, а также использование Северного морского пути для сокращения логистических цепочек между континентами.

Ранее эксперт рассказал, как Трамп может удвоить запасы редкоземельных металлов.