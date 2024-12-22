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Путин рассказал о планах реконструировать 75 аэропортов по всей стране

Путин: правительство РФ выделит 250 млрд рублей на модернизацию 75 аэропортов
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Павел Бедняков/РИА Новости

Российское правительство выделит 250 млрд рублей из федерального бюджета на модернизацию аэропортов по всей стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства 22 декабря принимает участие в церемонии ввода в эксплуатацию объектов дорожной и воздушной инфраструктуры. В частности, в ходе мероприятия будет дан старт работе новых аэровокзальных комплексов международных аэропортов в Магадане и Ставрополе.

«Правительству уже поставлены задачи конкретные: за шесть лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов. Это больше трети аэропортовой сети всей РФ. Направим на эти цели не менее 250 млрд рублей», — отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что соответствующие проекты будут финансироваться напрямую из федерального бюджета.

По словам Путина, открытие современных терминалов в аэропортах в Ставрополе и Магадане — это еще один шаг к развитию воздушной инфраструктуры страны. Но в то же время президент отметил, что «впереди еще очень много работы».

Кроме того, глава государства обратил внимание на необходимость активнее наращивать прямое авиасообщение между регионами РФ. Как он сказал, развитие авиационных пассажирских перевозок является одним из приоритетных направлений деятельности властей.

Ранее в министерстве транспорта РФ спрогнозировали рост авиаперевозок в стране на 2–2,5%.

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