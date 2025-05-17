В Бердянске в районе лесополосы нашли пропавшую семилетнюю девочку без признаков жизни

В Бердянске семилетняя девочка, пропавшая накануне, найдена без признаков жизни

Семилетняя девочка, пропавшая накануне, была обнаружена без признаков жизни в районе лесополосы в Бердянске Запорожской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета (СК) России.

По предварительным данным, 16 мая 2025 года девочка вышла на прогулку во двор дома в компании других детей. Ее нашли на следующий день.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. На место происшествия направлены следователи-криминалисты и эксперты.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по региону представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

До этого сообщалось, что в Татарстане мужчина напал на свою дочь с отверткой. Известно, что причиной конфликта стала низкая успеваемость и поведение школьницы.

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