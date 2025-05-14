Прохожие нашли в траве тело новорожденного ребенка, которое обглодал варан

В таиландском Бангкоке прохожие обнаружили в районе Банг-Пхли тело новорожденного ребенка, которое поедал варан. Подробности сообщает газета Bangkok Post.

«Власти предположили, что ребенка бросили вскоре после рождения, поскольку мать не могла о нем заботиться, и его нашел голодный варан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели нашли в траве только верхнюю часть тела младенца. Ее отдали на медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Мать брошенного ребенка в настоящее время разыскивают, чтобы привлечь к ответственности.

13 мая сообщалось о другом инциденте, который произошел в Таиланде: россиянка упала с кровати, получила серьезные травмы и впала в кому. Медикам удалось стабилизировать состояние путешественницы, ее планируют выписать. Однако пара не может покинуть страну, так как не может заплатить за лечение, которое в эти дни проходила женщина.

Ранее в Таиланде туриста оштрафовали за фото дикого слона.