Житель Татарстана в качестве наказания изуродовал лицо и шею дочери отверткой

Недовольный оценками дочери житель Татарстана напал на нее с отверткой. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, нападавший — 42-летний Руслан Ганеев, ранее судимый за кражу, изготовление и сбыт поддельных акцизных марок. В 2022 году он также получил срок за распространение фейков о ВС РФ в соцсетях. Мужчина работал веб-разработчиком, его тело нашли под окнами дома в Набережных Челнах накануне.

Перед этим Ганеев поругался с 16-летней дочерью, причиной конфликта стала низкая успеваемость и поведение школьницы. В порыве гнева отец схватил отвертку и нанес дочери удары по лицу, шее и телу. Девочка потеряла много крови, и мужчина, решив, что своими руками расправился с дочерью, позвонил ее матери и заявил, что больше так жить не может.

Раненую госпитализировали и поместили в реанимацию. Сейчас врачи борются за ее жизнь. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в США родители натирали десны маленькой дочери спиртом, чтобы та была «не такой капризной».